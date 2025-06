MIGA, sua loka! Make Iran Great Again!

Huguito com H

E o Hugo Motta, sim, o Huguito com H que manda na Câmara frigorífica, todo trabalhado no modo "povão", tomando uísque no gargalo?

A vida é assim, darling, enquanto o Congresso vai chegando nas férias de julho sem ter feito grandes coisas até agora, o presidente da Casa está comemorando São João e se deixando fotografar tomando uísque no gargalo. Dizem os entendidos que ele está preocupado com sua base de eleitores, e aí tem que ser mais pop. Será que não é pop aumentar imposto para os mais ricos? Just saying.

E o Tarcísio?