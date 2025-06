O choque de Mauro Cid, o ex-faz-tudo de Bolsonaro

O réu colaborador disse que não se referiu à entrega do dinheiro porque estaria ainda em choque em virtude da prisão de companheiros dele.

A outra parte divertida (que não é novidade) é o Braga Netto dizendo que, quando Mauro Cid o procurou para pedir um dinheiro para o PL, ele pressupôs que o dinheiro era para acertar alguma conta de campanha. Aí ele teria mandado falar com o tesoureiro do PL. Quando o tesoureiro do PL ficou sabendo no que o dinheiro seria usado, disse que o partido não tinha como ajudar. E então Braga Netto disse que era para esquecer o assunto. Çeeei. O Braga Netto não perguntou para o Cid para que serviria o dinheiro? Sério?

E tudo continua na mesma. O Mauro Cid segue dizendo que recebeu uma caixa de dinheiro (que ele diz que achou que era R$ 100 mil pelo peso da caixa) do Braga Netto para financiar a galera que ia ajudar a criar o caos na frente dos quartéis.

Para os perdidos: nesta parte do processo, fala-se de uma reunião entre Braga Netto e outros militares que queriam criar um caos para dar condições às Forças Armadas de toparem com o tal decreto que o Bolsonaro no fim não assinou.

Hoje ainda teve o general Freire Gomes reafirmando que o papelote do Anderson Torres tinha um conteúdo muito parecido com o tal decreto do golpe que foi apresentado na reunião entre os comandantes e Bolsonaro.

E agora? Segue tudo na mesma no processo do golpe. Ninguém mudou a versão. Logo, alguém está faltando com a verdade.