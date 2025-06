Você sabe por que o Congresso aumentou o número de deputados?

Para os perdidos: Vale notar que no fim do governo Bolsonaro o IOF para compras internacionais estava acima de 6%. Mas esse imposto caiu ao longo do governo Lula e, mesmo com esse aumento proposto agora no decreto, o IOF não chegaria a 4%. Rich People Problems, BRASEW. O governo ainda pode usar a carta do Judiciário.

Imposto para rico não pode

Mas aumentar gasto com deputados pode. Vamos lá. O que aconteceu é que a lei exige que o número de deputados de cada estado corresponda proporcionalmente ao tamanho da população. E o Supremo mandou que o Congresso adequasse essa proporcionalidade de acordo com o último Censo demográfico. Mas eis que, se eles mantivessem o número de deputados, alguns estados perderiam cadeiras. Por exemplo, o estado do Arthur Lira, sim, nosso Arthurzito, perderia uma vaga; o estado do Hugo Motta, sim, nosso Huguito da Câmara frigorífica, perderia 2 cadeiras; o Rio de Janeiro perderia 4 cadeiras. Tixa do céu, coisa do Arthurzito???? Quem diria!!!

E a conta foi a seguinte (como bem explicou Gerson Camarote na GloboNews): as emendas impositivas (que o governo é obrigado a pagar) somam 200 milhões de reais por mandato de um deputado. Entendeu o tanto que cada estado perderia? Esse dinheiro jorra para se ganhar eleições. Qual foi a solução? Aumentar o número de deputados porque assim esses estados não vão perder nenhuma vaga.

Como é bonita essa história