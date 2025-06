Haddad denuncia como o governo Lula está perdido

Diga-se de passagem que, daquele domingo para hoje, 20 dias se passaram. Haddad, companheiro, em 20 dias tudo pode mudar (tivemos até uma guerra de 12 dias no mundo).

O que aconteceu é que Hugo Motta, nosso Huguito da Câmara Frigorífica, tomou um uísque no gargalo no fim de semana e chegou na terça à noite avisando que ia votar o projeto que derrubava o decreto do Haddad sem falar antes com o companheiro Lula. O governo chegou a liberar um bilhão de reais em emendas para tentar segurar votos. Não conseguiu.

Haddad contou que Gleisi ligou para Huguito e viu que era isso mesmo. Eles iam votar.

Agora a discussão é se o governo manda o caso para o Supremo. Eu aposto duas mosquinhas que os supremos devem estar neste momento acendendo velas para que não tenham que decidir nada disso. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, já cantou Ney Matogrosso. Ou o Supremo se desgasta com o governo Lula, ou se desgasta com o Congresso. Já basta que o Supremo Dino está lá lidando com as emendas parlamentares (e tem audiência nesta sexta).

O advogado-geral da União já disse que quem vai decidir se leva o caso para o Supremo é ele.

Pior de tudo é que o discurso do Haddad é pop