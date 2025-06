Mudou o regime político no Brasil, BRASEW

Depois de uma semana de moer qualquer governo no Congresso, nosso Fernandinho Cabelo —vulgo Haddad— ainda tentou resumir o caos com pose de porta-voz global: "Mudou o regime político no Brasil". E olha? não dá nem pra discordar do menino, BRASEW.

A treta é simples: o Congresso está surfando num mar de poderes como nunca antes. Desde que enfiaram uns bilhões e bilhões e bilhões no buraco negro do orçamento secreto, virou festa do "não voto isso, não voto aquilo —só se pingar uns trocados na minha base". Coisa linda.

No Senado, quem brilha é Davi Alcolumbre —nossa estrela-guia do toma-lá-dá-cá. De um lado, vive colado ao Lula em tour diplomático. Do outro, manda e desmanda geral. O Estadão cravou hoje que a negociata do IOF rolou assim: "Motta, vota o IOF aí que eu deixo você aumentar o número de deputados". Pra quê? Pra Davi botar pressão pra derrubar Alexandre Silveira do Ministério de Minas e Energia.