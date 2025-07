Até quando congressistas vão latir contra mulheres?

Esse modus operandi da ministra não é algo isolado. A estratégia dela é a mesma que as Farc colombianas usam, que o Hamas, que o Hezbollah usam.

Marina disse que fez uma loooooonga oração antes de ir até o Congresso (só Deus na causa, porque Jesus não dá mais conta, não). Lá pelas tantas, ela usou uns nomes chiques da análise do discurso e fez uma virada retórica: "Vossa Excelência se revelou", dizendo que as palavras do deputado mostram mais sobre ele do que sobre ela. Não sabemos se o deputado entendeu porque, né? Às vezes é difícil mesmo entender.

Pensamento nada aleatório: se continuar assim, com a cúpula do Congresso fingindo que nada acontece em suas casas, fica a dica para o governo Lula, que poderá começar a dizer que, além de não gostar dos pobres, o Congresso também não gosta de mulheres. Vocês estão ligados que as mulheres somam mais de 50% do número de eleitores, né? Just saying.

Não faça intrigas

Mas, divertidamente, foi a parte em que o nobre deputado disse que Marina tem dificuldades com o agronegócio porque nunca trabalhou, nunca produziu, não sabe o que é prosperidade construída pelo trabalho. Um desavisado que estava passando pela TV perguntou: ele está falando do Bolsonaro? Ai, gente, pra que fazer intriga? O deputado Evair é bolsonarista, defensor do agro.