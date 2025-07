Quem é 'vivo' sempre aparece

Mas o efeito Arthurzito foi tão grande que até uma bandeira antiga sua, de tirar as asinhas de partidos enxeridos, voltou para a pauta. Davi Alcolumbre, a estrela-mor do Senado, disse que vai apresentar uma proposta de lei para impedir que partidos com pequena representação possam entrar com ações no Supremo contra decisões do Congresso. Nossa, que democrata, hein, Alcolumbre? Como disse hoje um advogado: por que temer uma ação de constitucionalidade se o Congresso tomar decisões dentro das quatro linhas? (É, que medo é esse, Davi?)

Tretas palacianas

O festival Gilmarpalooza virou palco das tretas palacianas. Como todo mundo sabe, todo ano, Gilmar e Brasília inteira se mudam para Lisboa. Mas, neste ano, a semana do convescote do Gilmar calhou de cair bem na semana seguinte ao Congresso ter derrubado o IOF de um decreto feito por Lula e de Lula ter entrado com ação no Supremo. (O PSOL também entrou com ação no Supremo, e por isso Alcolumbre quer cortar as asinhas dos partidos menores.)

Está se falando de tudo lá em Lisboa. Até ameaças de volta da discussão da anistia do 8 de Janeiro. Mas, no pano de fundo, está a discussão em torno das emendas parlamentares, aquele dinheiro do orçamento público que é distribuído e que o Congresso faz de tudo para deixar secreto. Quando Lira diz que o Supremo não tem voto para cuidar do orçamento, só não conta que esse mesmo Supremo está tentando dar transparência à distribuição do dinheiro.

Os votos