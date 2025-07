Este jogo não está 1 x 1

Se houve ataque, que seja na política, isso não me incomoda. Isso até nos fortalece, a sociedade entende o movimento do Congresso de fazer com que o brasileiro não pague mais impostos, o IOF afeta toda a cadeia. O presidente Lula sempre foi conhecido pela sua capacidade de diálogo, encontraremos uma saída. Mas esse discurso de que o Congresso é contra os mais pobres não é verdadeiro: aprovamos o crédito consignado e aprovaremos a isenção do Imposto de Renda a quem ganha até R$ 5 mil.

Já o governo quer emplacar que a decisão do Xandão foi empate. Mas o supremo juiz disse em sua decisão que precisa averiguar se o Lula, que tem prerrogativa de fazer decretos sem ser derrubado pelo Congresso, não usou o decreto do IOF só para arrecadar. Se foi isso, pode ganhar o cartão vermelho.

Aff, o Haddad já deixou claríssimo que o aumento do IOF é para arrecadar dinheiro e fechar as contas. Mas sei lá, ainda tem água para rolar. Tem a conciliação. Tem os outros ministros supremos que vão poder também se manifestar. No fim, parece que todo mundo decidiu tudo lá no Gilmarpalooza.

Para os perdidos: Xandão derrubou os decretos do Lula, mas também os decretos do Congresso nesta sexta-feira. E mandou eles sentarem para conversar no dia 15 de julho.

Êêêê, companheiro!