Trump solta o fósforo e Lula assa marshmallow

Donald J. Trump (J de João), o Orange, pegou mais uma vez seu lança-chamas para dominar o noticiário brasileiro. Primeiro, ele foi lá e apontou para o encontro da cúpula do Brics, que já estava quase cinza de tão apagada. Reacendeu todo mundo. Depois, foi lá e mirou no que ele chamou de "caças às bruxas" contra Bolsonaro. Resultado: Bolsonaro está se sentindo quentinho e Lula assando um marshmallow (porque a picanha segue cara, né, BRASEW?). E assim, tudo junto e misturado, a Tixa segue com o fogo no rabo para fazer este éNoiteNaCidade de uma noite fria de julho.

Entramos para o fim de semana achando que a cúpula do Brics no Rio de Janeiro seria um fracasso. O Xi, da China, não veio por motivos de: tenho outras coisas mais importantes. O Putin, da Rússia, não veio por motivos de: poderia ser preso. Mas eis que apareceu o que ninguém esperava: um tuíte do Trump dizendo que quem se unisse ao Brics ia ganhar mais 10% de tarifa. (As tarifas do Trump estão igual oferta de banco.)

A porta-voz da Casa Branca ainda reforçou: Trump está monitorando o Brics pessoalmente.