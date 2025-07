Brasília S/A: Quem Paga e Quem Lucra

Davi chantageou Lula. Lira condicionou a isenção do IR para os pobres se cair a alíquota para os ricos. Ciro Nogueira no rolê do tigrinho? Sóstenes afirmando que vai ter anistia relâmpago. Gastos do rolezinho dos parlamentares no Gilmarpalooza direto no nosso bolso. Trump na cola do Xandão. Que dia cheio, BRASEW!

Comecemos pelo projeto que aumenta o número de deputados (tudo para que caciques como Lira e Hugo Motta mantenham poderes em seus estados). Lula precisa vetar ou aprovar essa história e está sendo aconselhado a vetar. Aí o Davi Alcolumbre, a estrela-mor do Senado, chegou no Congresso hoje dizendo que se o projeto chegar lá às dez da manhã, às dez e um ele promulga.

Lula, neste momento, está naquela fase de negociações com o Congresso, porque sem Congresso não dá para administrar (a Dilma que o diga). E está mais fácil conseguir algo com o Senado do que com a Câmara frigorífica do Huguito Motta, mas nunca se sabe para onde ele vai caminhar.