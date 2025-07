O UFC brazuca, by Donald Trump

Hoje é dia daquele jornalismo declaratório básico, porque todo mundo tem uma coisa para falar sobre a taxação do Trump. É Lula jogando no colo do Bolsonaro e do Dudu, Dudu botando no colo do Xandão, Bolsonaro dizendo que ama o Trump, Haddad dizendo que Tarcísio é um vassalo (capacho), Tarcísio mandando Haddad trabalhar. E assim, no meio dessa confusão, como quem não quer nada, Lira aceita taxar os super-ricos. Por que será, né? Vem ler o éNoite de hoje, cheio de reacts às dez mil declarações do dia.

Lula, presidente do Brasil