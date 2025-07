Tarcísio perdidinho da silva no rolê do Trump

Flavitcho Bolsonaro foi para a GloboNews hoje (gente, como ele adora ir na GloboNews, já repararam?) dizer que essa história do tarifaço dá um empurrãozinho na anistia. O senador, pelo visto, já entendeu que essa história de pressionar o Supremo com tarifaço não vai funcionar e quer levar o caso para o Congresso. Mas Lula está todo trabalhado na reaproximação com o Congresso. Ontem, Lira revelou que vai pautar a isenção do IR do jeito que Lula queria, cobrando mais dos ricos. Hoje, foi o Alcolumbre, o Davi, a anunciar um cronograma para aprovar nomes para agências reguladoras (a aprovação dos nomes está parada há 8 meses no Senado). E todo mundo sabe que, quando Alcolumbre pauta algo assim, é porque conseguiu o que queria.

O Brics vive

Lula reforçou hoje que quer negociar com os Estados Unidos e acrescentou uma nova informação (não lembro, pelo menos, dele ter falado antes): disse que vai ligar pros amigos do Brics. O tarifaço veio depois da reunião do Brics no Brasil, quando Trump ameaçou tarifar qualquer um que se aproximasse do bloco. Brics vem de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Só sei que, enquanto Trump mandava cartinhas via redes sociais para o Brasil, a embaixada da China publicava como o Brics está cheio de poder.

Trump vive