Trump fez um Pix para Lula

Depois de mexer no Pix, Trump mandou uma cartinha para Bolsonaro dizendo como ele é maravilhoso e como está sendo injustiçado, e falou mais uma vez do processo judicial do Xandão. A essas alturas, não sei se é bom receber uma cartinha pública dessas. Aguardando ansiosamente a resposta de Bolsonaro.

Enquanto isso, Lula resolveu escalar. Chamou Trump de imperador e já disse que vai taxar as big techs. (Porque a essas alturas todo mundo sabe que o que está pegando é esse rolê de taxar as big techs amigas do Trump, né, darling? Até a história do Pix. E, claro, ainda tem o rolê do Brics).

Nego ser imperador

Depois que Lula chamou Trump de imperador, a porta-voz do governo americano negou que ele seja um imperador (ah, vá!). E aí veio com um papinho de que o agro do Brasil é um grande desmatador e o agro americano sofre com essa competição desleal. Alô, agro, é com vocês de novo!!!!!! Só digo que vivemos até hoje para ver um governo Trump preocupado com o desmatamento no Brasil. (O Lula poderia aproveitar o ensejo e vetar o PL da devastação aprovado pela Câmara na calada da noite, né?)

Lá vai a boiada