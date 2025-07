Xandão: Bolsonaro atentou contra a coisa mais bela do mundo

Além da batida policial, Xandão mandou botar uma tornozeleira eletrônica em Bolsonaro (a pedido do procurador nada amigo geral da República), proibiu nosso ex de ligar para embaixadores e diplomatas ou de chegar perto de embaixadas. Bolsonaro também não pode mais falar com Dudu Bolsonaro, o zero três. Terá que ficar em casa a partir das sete da noite e durante todo o fim de semana.

Todas as medidas foram tomadas no âmbito do inquérito que investiga Dudu Bolsonaro, nosso deputado federal licenciado, que foi para os States fazer lobby para Trump interferir na Justiça brasileira em prol do papis. Xandão também mencionou o risco de fuga do nosso ex bem no momento em que Bolsonaro está sendo julgado por tentativa de golpe de Estado (e a procuradoria geral já pediu sua condenação).

Os crimes

Xandão lista uma série de crimes que justificaram a operação policial de hoje, mas basicamente o que deixou a coisa fácil para o Supremo foram as cartinhas do Trump tentando interferir no Brasil.

Eis os crimes: