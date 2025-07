As novas ameaças de Dudu Bolsonaro, Nikolas e Xandão

Os bolsonaristas, especialmente Dudu Bolsonaro, deveriam tomar cuidado com todo esse entusiasmo com Donald Trump. Nos EUA, apoiadores do MAGA pressionaram e se indignaram com o ex-presidente após ele impedir a divulgação dos arquivos ligados a Jeffrey Epstein, milionário acusado de pedofilia e morto em circunstâncias suspeitas na prisão. Supostamente existiria uma lista de clientes de Epstein.

A direita extremista, fortemente influenciada por teorias da conspiração como as do QAnon, acredita numa elite bilionária que controla governos e estaria ligada a tráfico de menores e rituais ocultos —cabendo a Trump o papel de salvador nessa narrativa (mesmo ele sendo também bilionário. Vai entender!). A situação ficou mais tensa quando Elon Musk rompeu com Trump e sugeriu nas redes que ele estaria envolvido com Epstein. Aff. Um baita BO. Em seguida, Trump bloqueou a liberação dos arquivos. Aí o BO ficou pior ainda.

Recentemente, o Wall Street Journal publicou uma suposta carta entre Trump e Epstein, que mantiveram amizade ao longo de 15 anos. Como esses grupos também rejeitam a imprensa, Trump agora se defende atacando o WSJ e proibindo seus jornalistas de cobrirem a viagem de Trump à Escócia. E aí os MAGA se acalmaram um pouco.

Vale ressaltar que, apesar da relação de Trump com Epstein e das acusações de Elon Musk, não há qualquer comprovação de envolvimento criminal de Trump no caso. De qualquer forma, vale o registro do caso aqui, pois é um excelente exemplo de como uma base extremista de apoiadores sempre pode se voltar contra seus heróis.

É isso, BRASEW. Vamos que vamos que a semana promete. E o prazo para os advogados de Bolsonaro explicarem as fotinhos e as filmagens da tornozeleira se acaba nesta terça à noite.

