Xandão, desculpa qualquer coisa, talkey?

Uma coisa é certa: da esquerda à direita, o consenso é que Bolsonaro será condenado à prisão. Agora a galera só quer saber de apostar quando se dará a prisão.

Dudu no Tarifaço

Para tentar salvar a possibilidade de Dudu Bolsonaro ser candidato nas próximas eleições, o governador do Rio mostrou disponibilidade de nomeá-lo secretário de Estado. E mesmo no cargo, Dudu continuaria lá nos States apoiando e fazendo lobby pró-tarifaço do Trump. Mas o Lindbergh Farias, que aqui chamamos de Lindt e que é líder do PT na Câmara, entrou com um pedido para que o Supremo impeça a manobra.

Dudu não renunciou ao mandato porque poderia ficar inelegível. O advogado eleitoral Ricardo Penteado nos explicou que, se Dudu for cassado por falta, ele pode se candidatar normalmente no ano que vem. Por isso, o PT também tenta a cassação do mandato via Comissão de Ética, para que a inelegibilidade entre na pauta.

Só sei que, enquanto Dudu faz lobby contra o Brasil, a favor de seu pai, é o dinheiro do brasileiro que paga seu salário.