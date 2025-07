Pix é nosso, Trump! Assinado: Tabata, a Patriota

Aliás, a mais nova agora é que talvez o governo Trump aplique sanções também para Davi Alcolumbre e Huguito Motta. Aí, ferveu!!!!

O tarifaço

Donald J. Trump (J de João) disse que o tarifaço no nível de 50% é só para aqueles países com quem ele não se dá. Então, tá! O Lula que lute.

Um dos colunistas do Financial Times, o jornal de economia mais conceituado do mundo, disse hoje que Trump virou o imperador do Brasil, mas, em vez de atrapalhar, está ajudando Lula.

"Em queda nas pesquisas? Rumo ao esquecimento eleitoral? Mark Carney, do Canadá, Anthony Albanese, da Austrália, e agora Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, têm uma solução para você. Faça com que Donald Trump lance uma guerra comercial contra o seu país. Poucas coisas unem os eleitores em torno da bandeira mais rápido do que um ataque de uma superpotência às suas receitas."