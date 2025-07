Hoje é dia de Xandão, Xandão e... Xandão

O general

Os réus do núcleo 4 do golpe foram ouvidos hoje no processo que corre no Supremo. Eis que teve até confissão de Mario Fernandes, que é o general autor daquele plano de golpe impresso dentro do Planalto e chamado de Punhal Verde e Amarelo.

O general confessou que pensou mesmo em tudo aquilo, mas que nunca compartilhou com ninguém, só foi um pensamento digitalizado. (Com aquele grau de detalhes, general?) Lá estava escrito que a ideia era envenenar Lula, usar artilharia pesada para eliminar o Xandão e ainda aniquilar Alckmin. Matando o presidente e o vice, poderia haver nova eleição direta.

"Imprimi por um costume pessoal de evitar ler documentos na tela. Imprimi para mim. Logo depois, rasguei."

Ah, bom! Ele planejou os assassinatos na mente, digitalizou e imprimiu. Só leu, rasgou, mas não apagou do computador, diga-se de passagem.