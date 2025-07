Dudu Bolsonaro agora ataca o Congresso

Eduardo Bolsonaro anda assim. Ele comemorou o tarifaço do Donald Trump em cima do Brasil e convocou todos os seus apoiadores a mandarem um salve pro Orange. Ele diz que está fazendo amigos e influenciando pessoas nos Estados Unidos e é por isso que o país está aplicando sanções aos ministros da Suprema Corte brasileira (que estão ferindo direitos humanos por julgar seu pai). Ele já disse que não vai ter eleição em 2026. E agora veio a mais nova ameaça: sanções ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, a estrela-mor do Senado, e ao Huguito Motta, presidente da Câmara frigorífica.

Dudu daqui a pouco vai fazer um cursinho online ensinando como produzir provas contra si mesmo. Hoje ele é investigado no Supremo por coação, obstrução de Justiça e tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito. A justificativa é proteger o pai, mas tudo isso daí pode ser configurado como crime pela lei brasileira.

Até agora, nesse rolê todo do tarifaço do Trump, a direita ficou com a imagem manchada. O brasileiro não curtiu essa ideia de ter que pagar o preço por conta do processo do Bolsonaro e menos ainda quando o Pix passou a ser ameaçado. Os políticos de centro-direita podem também começar a achar que a coisa está meio exagerada com essas ameaças a Davi e ao Huguito.