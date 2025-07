Não era golpe, era fanfic de farda. Assinado: kids pretos

Todo mundo só fala do tarifaço do Trump e do Dudu Bolsonaro, mas o que tem de kid preto falando mil coisas no processo do golpe que corre no Supremo não está no gibi.

Um general diz que só digitalizou o pensamento (que por um acaso previa a morte de Lula, Alckmin e Xandão). Um tenente-coronel diz que só fez um relatório hipotético sobre prender ministros supremos. Um coronel diz que os kids pretos só faziam reunião de amigos, não era de golpe. E outro general dizendo que só ouviu monólogos do nosso ex, mas nunca intenções de golpe.

Os kids pretos, que faziam parte das Forças de Operações Especiais do Exército, estão contando suas peripécias no processo da trama golpista que corre no Supremo. Mas eles juram que era tudo fanfic.