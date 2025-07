Dudu Bolsonaro dobra a aposta na ideia de que Só o Trump Salva

O tarifaço está prestes a chegar, e a discussão agora é se Lula deve ou não ligar para o Trump. Eita discussão à toa. E lá o Trump quer falar com alguém? Até agora, nenhum interlocutor do presidente americano deixou claro o que eles querem do Brasil. Nem mesmo está clara essa história que Dudu diz que só depende do Xandão.

Por enquanto, só o que sabemos é que já estão discutindo deixar o café e a manga de fora do tarifaço. (Mas foram declarações dadas sem citar o Brasil.) Nem eu estava sabendo da manga, darling. Mas segundo o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, a lógica é que alguns produtos não cultivados na terra do Tio Sam poderiam entrar sem tarifas, que é o caso desses dois.

E o Alckmin, que agora é o negociador-geral da República, disse que está rolando um interesse em discutir big techs. Hmmmm.

Oi, Barrosè

Luís Roberto Barroso, nosso supremo mor (em outras palavras, o presidente da Suprema Corte), estava cheio de graça hoje e disse para uma plateia de estudantes de direito que era preciso "make lying wrong again". Para quem é perdido, ele está fazendo trocadilho com o Make America Great Again, o movimento MAGA do Donald Trump.