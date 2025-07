Trump sanciona o Xandão, mas libera a vaselina

Nove senadores brasileiros foram para os Estados Unidos para dar uma conversada por lá para tentar amenizar o tarifaço. Foram recebidos por apenas um parlamentar republicano (e que nem é amigo do Trump) e alguns democratas. Mas eis o que ouviram dos próprios democratas: em 90 dias, o Brasil pode sofrer outra sanção, desta vez por lei votada no próprio Congresso americano.

É que o Congresso de lá quer aplicar sanções para países que negociam com a Rússia. E o Brasil está como? Comprando fertilizantes da Rússia (que é um insumo fundamental para o agro).

Combina com os russos

O Xandão fingiu normalidade e foi ver o jogo do Corinthians no Itaquerão. Mas o que eu quero mesmo saber é se o Xandão agora vai usar o cartão chinês da UnionPay e o Telegram dos russos. Se o Gilmar está preocupado em ser enquadrado na Magnitsky. E o que o Trump vai fazer com a vaselina, BRASEW.

Manifestação do Xandão parece que só na sessão de abertura do Supremo, na sexta.

