Liberdade de expressão? Só para The Bolsonaros

Enfim, você já sabe que aqui eu só faço intriga, né, darling? Então vou fazer intriga com o dedo do Xandão no Itaquerão. Para quem não viu, o querido Alex Silva, fotojornalista do Estadão, foi para o jogo ontem e pegou o supremo Xandão mostrando o dedo do meio para alguém. Fiquei pensando aqui: o que aconteceria com The Bolsonaros mostrando o dedo do meio para o Xandão? Sim, gosto de viver perigosamente, darling.

Viva a liberdade de expressão!

E a GloboNews informou nesta noite que o Paulo Figueiredo, o neto do ditador Figueiredo que está fazendo lobby junto com Dudu Bolsonaro, começou a ser investigado pela Polícia Federal no mesmo inquérito do Dudu e do Jair (que acabou na tornozeleira eletrônica). O processo é por tentativa de obstrução de Justiça. Quer obstrução maior do que tentar intimidar juízes que estão julgando seu processo?

Mas Figueiredo já é figurinha carimbada no Supremo e nunca aconteceu nada porque ele é cidadão americano. (A propósito, ele é o tal cidadão americano que Trump cita para justificar o tarifaço.)

Nova ameaça