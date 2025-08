Xandão parcela prisão de Bolsonaro (no boleto)

Quando setembro chegar, ninguém mais vai estranhar se o Supremo condenar Bolsonaro à prisão por atos golpistas. (Isso, darling, Bolsonaro ainda não foi condenado. A prisão de hoje é por outro rolê.)

Pensamento aleatório. Pronto. Aconteceu. Metade dos presidentes da redemocratização foram presos. (Já pode dobrar a meta?) Fiz a conta certa, será? Aff. Foram presos: Lula e Temer. Estão na domiciliar: Collor e Bolsonaro. Passaram incólumes: Sarney, Itamar, FHC e Dilmita.

Eis os argumentos de Xandão para a prisão domiciliar:

"Houve, sim, participação de Bolsonaro por meio do uso das redes nos atos realizados por apoiadores, em que foram utilizadas bandeiras dos EUA com apoio às tarifas impostas ao Brasil para coagir o Supremo."

Xandão diz que avisou que a publicação na rede do filho Eduardo (a da foto da tornozeleira) não podia, mas que iria abrir uma exceção. E agora, Flavitcho, o filho zero um, postou o vídeo de Bolsonaro participando da manifestação com a tornozeleira, via celular.

The Bolsonaros produziram e usaram material pré-fabricado para continuar tentando obstruir o Supremo.