Pacote da Paz com lápide escrita por Flávio Bolsonaro

O Brasil pegando fogo e o presidente do União Brasil indo comemorar aniversário na Grécia. Agora virou modinha comemorar niver nas ilhas gregas. Todo mundo quer ser deus grego. Outro dia foi aquele moço cantor, o Gusttavo Lima, com direito a empresários das bets e tudo na festinha (e ministro supremo também).

Agora quem foi comemorar niver por lá foi o Antonio Rueda, o tal presidente do União Brasil (aquele partido que uniu PSL e DEM). A propósito, o empresário do tigrinho que foi investigado na CPI também estava na festinha, além de Ciro Nogueira, amigo do empresário do tigrinho (que, como revelou a revista piauí, tinha negócios com o dono da bet Fernandim OIG). Ciro é aquele senador, cacique do Centrão, que foi ministro de Bolsonaro (e foi até visitá-lo hoje na prisão domiciliar).

Outra tornozeleira

E eu que esqueci de contar que Xandão botou uma tornozeleira no Marcos do Val, o senador que fingiu que não era com ele a decisão suprema de que seu passaporte estava detido e foi para a Disney. Supremo nas cordas. Vamos ver como essa crise vai andar, BRASEW.

É nesta quarta