Não vai ter impeachment do Xandão

Os parlamentares bolsonaristas resolveram fazer uma greve, impedir que seus colegas trabalhem (e inclusive votem a isenção do imposto de renda, BRASEW. Socorro, que timing!), e dizem que só querem duas coisinhas básicas: o impeachment do Xandão e uma anistia geral, completa e irrestrita para nosso ex.

Aquela história do Pacote da Paz. Mas quem deu a real do rolê hoje sobre impeachment do Supremo Xandão foi o senador Ciro Nogueira, aquele cacique do Centrão, ex-ministro de Bolsonaro, ex-apoiador de Lula, chefão no PP (o partido do Lira), amigo do tigrinho. Nogueirão deu a visão, em entrevista ao Metrópoles:

"Não assinei e não vou assinar o pedido de impeachment do ministro Alexandre. Porque é uma pauta impossível. Nós não temos 54 senadores para aprovar. E aqui fala uma pessoa que, durante meus 32 anos de mandato, se tornou uma pessoa muito pragmática. Não perco tempo com pautas que não vão ter sucesso."