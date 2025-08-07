Arthurzito voltou a ser dono da Câmara frigorífica

Os deputados motinados, grevistas, revoltosos de agosto, vítimas ou golpistas do 8 de Janeiro de terno —como preferir chamá-los— conseguiram deixar claro que Huguito Motta não é assim tão dono da Câmara frigorífica. Coube a Arthurzito —sim, Lira is totalmente back— dar fim ao golpe. Motta, numa tentativa de manter o gel no cabelo, declarou que Arthurzito, de fato, ajudou no diálogo: "Isso não me diminui, não diminui a Casa". Claro, claro.

O filme de Huguito começou a queimar quando ele resolveu não estar em Brasília bem no primeiro dia de Congresso pós-prisão de Bolsonaro. Até o cachorro do vizinho sabia que ia dar treta. Aí teve que voltar às pressas da Paraíba, mas já tinha perdido o controle. Para retomar a presidência da Câmara e fazer a Casa voltar a funcionar, ameaçou chamar a polícia legislativa e punir os motinados. Mas, no fim, foi Arthurzito que fez o acordo e mandou todo mundo sair da mesa e deixar Motta sentar.

Hoje, Motta já até falou que vai ver imagens para decidir quem vai punir. Mas ficou parecendo que só vai punir —se punir— quem não saiu da sua cadeira depois do tal acordo e o deixou seis longos minutos esperando para retomá-la, no meio da confusão toda. Um dos que não saiu da cadeira foi o deputado Van Hallem (é Van Hattem, Tixa), que já arrumou a desculpa perfeita: "Eu não sabia que já tinha acordo".