Valdemar, Ciro, Lira, Davi e Kassab: o centrão acordou

Josette Goulart
TixaNews
Imagem: Arte: Marcelo Chello

Os bolsonaristas paralisaram o Congresso. Os bolsonaristas conseguiram um tarifaço do Trump contra o Brasil. Os bolsonaristas conseguiram sanções americanas contra um ministro supremo. Os bolsonaristas ameaçam sanções americanas contra os presidentes da Câmara e do Senado. Sabe quem reagiu? O centrão, BRASEW. Valdemar, Ciro, Arthur, Davi e Kassab saíram da toca. Quer ver? Vamos por ordem alfabética invertida.

Valdemar

Imagem

O colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, relatou que Valdemar Costa Neto (o dono do PL, que é o partido que abriga hoje Bolsonaro) não concordou com a paralisação promovida pelos bolsonaristas. O fato levou Dudu Bolsonaro a fazer correr a notícia de que se prepara para desembarcar do PL, como noticiou hoje a Bela Megale, de O Globo.

Dudu acha que Valdemar está fazendo jogo duplo. Diz uma coisa e faz outra. Ninguém ficou muito feliz com a primeira reação de Valdemar à prisão de Bolsonaro. Acharam simplória demais a reação, que foi: "Estou inconformado! O que mais posso dizer?"

Uma coisa é certa: quem manda no PL é Valdemar. E o PL, apesar de estar de chamego com o bolsonarismo há um tempo, é centrão desde criancinha.

Kassab

Imagem

Gilberto Kassab manda no PSD, outro partido do centrão. Kassab é secretário de Tarcísio —sim, o Tarcísio governador de São Paulo que se acha o Thor. Aí, esta semana, como quem não quer nada, deu uma entrevista para a newsletter do Thiago Prado, em O Globo. Lá pelas tantas, Kassab deu o recado: "Só acho que nem teve o julgamento do Supremo Tribunal Federal ainda para sabermos que modulações e qual a abrangência um projeto desses poderia ter."

Ele ainda contou que esteve com Lula nesta semana e que, apesar de ver o presidente animado com a reeleição, ainda segue com sua intuição: a de que o partido está em busca de uma opção diferente, de renovação. "As pessoas estão tristes com essa polarização e com esses xingamentos."

E não perdeu também a oportunidade de pavimentar o caminho do Supremo para Rodrigo Pacheco. Ao ser perguntado se Pacheco seria candidato a governador, não teve dúvidas em lembrar que Barroso anda dizendo que pode sair logo do Supremo e que seria a chance de Pacheco.

Davi

Imagem

Alcolumbre, a estrelinha mais alta e brilhante do Senado, viu sua Casa ser paralisada, mas manteve as rédeas —inclusive deixando todo mundo impune. Davi é mais um belo exemplar do centrão. Seu partido é o União Brasil, mas seu poder se estende pelo Planalto. Ele foi mais um que garantiu: não vai ter impeachment do Xandão (nem se todos os senadores assinarem o pedido para abrir o processo de impeachment). Além da anistia, essa era outra pauta imposta pelos bolsonaristas que paralisaram o Congresso nesta semana.

O ilustre presidente do Senado também anda de boas com o Palácio do Planalto. Hoje, Lula vetou 63 pontos do projeto da lei de licenciamento ambiental que, de tão devastadora, ficou conhecida como Lei da Devastação. Lula tenta segurar, assim, a boiada e fazer um agrado à Marina (mas o Congresso sempre pode derrubar os vetos).

Mas teve um ponto em especial que Lula não vetou: a licença ambiental especial. É uma licença acelerada para grandes projetos estratégicos e, adivinha quem botou isso na lei? Sim, ele, Davi Alcolumbre. E por quê? Para tentar emplacar de vez o projeto de exploração de petróleo da Foz do Amazonas. E Lula ainda fez um agrado extra ao Alcolumbre: resolveu editar uma medida provisória para que o tal licenciamento fast track entre em vigor imediatamente e não precise esperar mais seis meses.

Ciro

Imagem

Não, não se trata aqui do Cirão das Massas. Este Ciro é o Ciro Nogueira, senador, ex-ministro de Bolsonaro, amigo do tigrinho, cacique do PP. O PP é mais um partido do centrão que está de chamego com o bolsonarismo. E Ciro Nogueira surpreendeu os bolsonaristas ao dizer, nesta semana, que não assinou a lista para pedir o impeachment do Xandão e nem vai assinar algo que é impossível de passar. E ele falou isso antes de Davi deixar claro que não vai ter impeachment do Xandão.

Arthur

Imagem

Lira, nosso eterno Arthurzito, mostrou, nesta semana, que ainda manda no Congresso. Ele segurou a horda bolsonarista e acabou com a paralisação, ocupação, tentativa de golpe —o que queiram chamar. Mas Arthurzito, que está sempre dois passos na nossa frente, fez uma negociação estupenda para o centrão: bora exigir o fim do foro privilegiado. Sem o foro privilegiado, saem do Supremo dezenas de inquéritos sobre mau uso do dinheiro público em emendas parlamentares. Adivinha quem é mais encrencado nesse rolê das emendas? O centrão.

Em tempo: Arthur Lira é deputado federal e era o presidente da Câmara até o ano passado. O novo presidente, Hugo Motta, foi escolhido por Arthurzito para o cargo. Seu partido? O PP, sim, o mesmo do Ciro Nogueira.

Vai ter punição?

Imagem

Por falar em Hugo Motta, o presidente da Câmara mandou uma listinha de 14 deputados para a Corregedoria da Casa. Uma das punições poderá ser o afastamento do cargo por seis meses.

"O que aconteceu foi algo muito grave. Não se pode permitir que um grupo de parlamentares ocupe fisicamente o plenário com o intuito de impedir o andamento dos trabalhos."

O Lula também se manifestou

Imagem
"Você, Petecão, não assine pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, porque ele está garantindo a democracia. Quem deveria ter o impeachment são esses deputados e senadores que ficam tentando fazer greve para não permitir que funcionem a Câmara e o Senado, verdadeiros traidores da pátria."

Segue o Datafolha

Imagem

Enquanto isso, o Datafolha segue publicando pesquisas. A de hoje mostra que 76% dos brasileiros estão sob o guarda-chuva de petistas (39%) ou bolsonaristas (37%). Viu por que Kassab quer que a paz mundial venha de um candidato que não seja nem um, nem outro?

Chega, BRASEW, que hoje é sexta.

Imagem

