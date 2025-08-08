Valdemar, Ciro, Lira, Davi e Kassab: o centrão acordou

E não perdeu também a oportunidade de pavimentar o caminho do Supremo para Rodrigo Pacheco. Ao ser perguntado se Pacheco seria candidato a governador, não teve dúvidas em lembrar que Barroso anda dizendo que pode sair logo do Supremo e que seria a chance de Pacheco.

Davi

Alcolumbre, a estrelinha mais alta e brilhante do Senado, viu sua Casa ser paralisada, mas manteve as rédeas —inclusive deixando todo mundo impune. Davi é mais um belo exemplar do centrão. Seu partido é o União Brasil, mas seu poder se estende pelo Planalto. Ele foi mais um que garantiu: não vai ter impeachment do Xandão (nem se todos os senadores assinarem o pedido para abrir o processo de impeachment). Além da anistia, essa era outra pauta imposta pelos bolsonaristas que paralisaram o Congresso nesta semana.

O ilustre presidente do Senado também anda de boas com o Palácio do Planalto. Hoje, Lula vetou 63 pontos do projeto da lei de licenciamento ambiental que, de tão devastadora, ficou conhecida como Lei da Devastação. Lula tenta segurar, assim, a boiada e fazer um agrado à Marina (mas o Congresso sempre pode derrubar os vetos).

Mas teve um ponto em especial que Lula não vetou: a licença ambiental especial. É uma licença acelerada para grandes projetos estratégicos e, adivinha quem botou isso na lei? Sim, ele, Davi Alcolumbre. E por quê? Para tentar emplacar de vez o projeto de exploração de petróleo da Foz do Amazonas. E Lula ainda fez um agrado extra ao Alcolumbre: resolveu editar uma medida provisória para que o tal licenciamento fast track entre em vigor imediatamente e não precise esperar mais seis meses.