Felca e o risco de o Congresso estragar tudo

A audiência do Felca explodiu. Mais de 28 milhões de visualizações no YouTube com seu vídeo "Adultização". Felca mostrou que as redes sociais deixam os pedófilos andarem livremente entre nossas crianças, nas suas plataformas. Mas você achou que 28 milhões é pouco? E se eu te contar que uma versão do vídeo feita para o Instagram estava com mais de 170 milhões de views enquanto produzíamos esta newsletter? Até o Congresso entendeu que, se um tema viraliza desse tanto, é porque a população quer discutir a regulação das redes.

O Huguito Motta, no afã de resolver sua própria crise, já disse que vai pautar o tema. Os líderes se reúnem amanhã para discutir qual projeto vão fazer andar. E é aí que o Congresso pode acabar estragando tudo, deixando de apreciar o único projeto realmente discutido com a sociedade. Vem que hoje está quente. Tem até nova tentativa de golpe dos milicos radicais.

Vamos à realidade. O Congresso já esteve para aprovar um projeto de regulação das redes. O que aconteceu? O lobby das big techs foi tão grande que simplesmente Lira, nosso Arthurzito, que era o dono da Câmara frigorífica, não conseguiu votar. Foi emparedado pela própria Câmara que comandava. E então? A desculpa esfarrapada da tal liberdade de expressão. As big techs usaram a direita para emplacar esse discurso. E aí, as crianças que lutem.