Sobrou até para o Tarcísio no relatório dos direitos humanos do Trump

Donald J. Trump (J de João, juro!), direto do camarim oval, resolveu lançar o clipe "Brasil autoritário" no telão do mundo. O relatório anual de direitos humanos do Departamento de Estado veio recheado de críticas ao Supremo (Xandão) e ao governo Lula: censura, processos secretos, polícia que mata (e era a do Tarcísio), direitos pisoteados. Só faltou dizer "shame on you". Mas aí vem o plot twist: enquanto posa de fiscal do galinheiro alheio, o laranjão fecha redes de notícias, corta jornais da cobertura da Casa Branca, ataca veículos críticos, persegue advogados e ataca minorias. Uma beleza.

E esse relatório nem tem nada a ver com o tarifaço. A propósito, adivinha quem se botou no papel de salvador global do Brasil? Ganha um pirulito vermelho quem falar que é a China. Xi Jinping agora é todo trabalhado no comércio global e no multilateralismo. Daqui a pouco, ele defende a democracia.

Eis a maior inversão de papéis da História, BRASEW.