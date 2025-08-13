Quem vai pagar a conta do 'custo Eduardo Bolsonaro'?

Só sei que o governo já pede que o Congresso aprove que parte da conta seja retirada do fechamento das contas públicas (para ficar dentro da tal meta fiscal).

A pandemia. Sempre é bom lembrar que um pedido similar foi feito por Bolsonaro quando teve que gastar bilhões com a pandemia. É diferente? Sim e não. Sim, porque um foi pandemia, outro, tarifaço do Trump. Mas não é diferente porque ambos entram na linha de gastos não previstos.

Para os perdidos. Dudu Bolsonaro diz que está nos Estados Unidos articulando para que seu pai não seja condenado pelo Supremo. Para isso, valeu até o tarifaço. Só que o tarifaço tem efeitos na economia do Brasil e na indústria brasileira. Primeiro, Trump taxou todos os produtos do Brasil, que são vendidos nos EUA, em 50%. Depois deu uma recuada, tirando quase 700 produtos da lista. Mesmo assim, tem uma galera que vai ser prejudicada, especialmente do agro. Agora Lula lançou o pacote para tentar amenizar os prejuízos.

O Congresso

Numa jogada política, Lula chamou Hugo Motta e Davi Alcolumbre para o lançamento do pacote anti-tarifa. Os dois donos do Congresso Nacional nem discursaram, mas saíram na foto. Huguito, que é presidente da Câmara frigorífica, logo entrou no espírito e disse que é um assunto sério, que não pode ter ideologia. Alcolumbre, a estrelinha mais alta do Senado, fez questão de dizer que não discutiu o assunto com o governo, só apareceu porque foi convidado e que agora vai analisar. Sabe como é, né? Davi sempre tem algo a pedir.

Xandinho ainda resiste

Falando nisso, Davi bem que tentou por toda lei tirar o Alexandre Silveira, que a gente chama aqui de Xandinho, do Ministério das Minas e Energia. Mas não conseguiu. Hoje, ficamos sabendo por matéria do Fábio Pupo, na Folha de S.Paulo, que o ministério vai contratar, por um preço acima da média, a energia produzida por uma usina a carvão que tem como acionista ninguém mais, ninguém menos do que o sobrinho do Kassab. Olha, que bonita essa história. Kassab, inclusive, foi padrinho político do Xandinho. Na época, com apoio de Alcolumbre. Só sei que o contratinho gera R$ 1,9 bilhão em receita para a tal usina a carvão. Carvão, anote aí. Viva a COP30.