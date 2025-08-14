Sala VIP para juiz, Classe Econômica para você

Mas tem mais: agora ficamos sabendo que 23 dos 27 ministros receberam, no mês de dezembro passado, mais de R$ 150 mil em valores relacionados a auxílios, alimentação e ajuda de custo (fora o salário). Detalhe: eles não pagam Imposto de Renda nessa verba dos auxílios. É isso, trabalhador: você trabalha para pagar a conta do juiz do trabalho.

Ah, parece que foi só em um mês que eles receberam tudo isso. Normalmente, os auxílios giram em torno de R$ 17 mil (mais o salário). Ah, bom. Eu também precisaria de uma sala VIP no aeroporto.

O regime do Dudu Bolsonaro

Depois das tarifas, das sanções do Xandão, o discurso do Dudu Bolsonaro agora é derrubar regime (desculpa aí se ele já falava disso antes, mas ontem foi a primeira vez que ouvi isso nos stories do nobre deputado). Ele também agora fala em queimar a floresta até conseguir o que quer. Derrubar regime? What? (Se for o meu regime, nem precisa se preocupar que já derrubei faz tempo.) Queimar floresta? What? O que é isso, BRASEW? Vai ter golpe? Vai ter guerra? Não vai ter COP? E ninguém me avisa????

Ainda de quebra leio que o Donald J. Trump (J de João) está mandando forças militares ao México e à Venezuela para combater cartéis. Detalhe: a Venezuela é vizinha de Roraima. Vai para Pacaraima, Dudu? (Sei lá, vai ver ele quer derrubar o regime do Maduro.)