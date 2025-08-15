Huguito Motta na mira das capivaras

O que tem de notícia hoje do Supremo e de notícia de Trump na maior friendship com Putin não está no gibi. Mas eis que venho aqui hoje abrir essa newsletter do último dia da semana com histórias de Huguito Motta, o atual titular da Câmara frigorífica. As capivaras estão correndo atrás de Huguito.

Nesta semana, Huguito tentou virar protagonista depois de ter tido sua cadeira tomada pelos bolsonaristas na semana passada. Ele falou que não vai pautar anistia, não vai pautar o fim do foro privilegiado (ninguém mais quer o foro privilegiado porque estão com medo do Flávio Dino), vai pautar a regulação das redes sociais e, nesta sexta, anunciou o envio de todos os quatro pedidos de cassação de Dudu Bolsonaro para o Conselho de Ética. Tudo para tentar mostrar que retomou o controle da Câmara.

Mas eis que, nesta sexta, Huguito se viu envolvido em duas denúncias. Uma delas foi feita pela Folha. Dois repórteres viajaram para Serraria, na Paraíba, e descobriram o "caseiro fantasma". A reportagem checou que Ary Gustavo Soares é caseiro de uma fazenda de Huguito. O problema é que ele recebe R$ 7.200 entre salários e auxílios da Câmara como secretário parlamentar no regime de dedicação exclusiva. Huguito já tinha sido acusado de ter três funcionárias fantasmas em seu gabinete.