Xandão x Trump: O Supremo contra-ataca

Acontece que, de fato, a lei não se aplica no Brasil, mas ela se aplica a todo mundo que atua em solo americano ou tem negócios por lá. Significa? Significa que, se os bancos descumprirem a lei americana, podem ser punidos nos EUA, sofrer sanções, não poder mais fazer negócios lá, essas coisas. Mas, se aplicarem sanções no Brasil, em desrespeito às leis brasileiras, também podem ser punidos por aqui, só que pelo Supremo. Famoso "se correr o bicho pega, se ficar o bicho come". Beijo, Ney. (Viu? Quase de dar dó dos bancos, né?)

Não podemos esquecer que já se espera que mais gente entre na Magnitsky.

Lá vai o Bolsonaro

E os bolsonaristas saíram em comemoração com a escolha da data de 2 de setembro para o início do julgamento do Bolsonaro. Why? Porque daí eles podem fazer manifestações gigantes no 7 de setembro. Os supremos sopraram para a imprensa, por meio de sopradores, que não estão nem aí, e a data foi escolhida para que Bolsonaro tenha uma sentença ainda neste ano e, assim, se distancie do processo eleitoral.

Tudo isso começou com a história de que o Fux pode pedir vista do processo. O juiz que pede vista (na prática, é um pedido do ministro para ler e pensar mais um pouco para poder decidir) precisa entregar seu voto em 90 dias. Assim, mesmo se Fux pedir vista, ainda daria tempo de terminar o julgamento neste ano. Mas, por certo, nem Cármen Lúcia, nem Dino, nem Zanin podem pedir vista (ninguém acredita que eles fariam isso).