Projeto Felca: Bolsonaristas são contra --alguém entendeu?

Censura?

Os bolsonaristas alegam que o projeto prevê uma série de censuras. Ok, parece justa a preocupação, certo? Mas o deputado Jadyel Alencar, que é do Republicanos (mesmo partido do Tarcísio, partido de direita, apoiador de Bolsonaro), disse em entrevista ao Estadão que os bolsonaristas reclamam, reclamam, mas não mandaram nenhuma sugestão de alteração de algum artigo do texto. O deputado é quem está construindo o texto substitutivo ao que foi aprovado no Senado e que irá à votação na Câmara.

Jadyel está propondo retirar a possibilidade de remoção de conteúdo ofensivo a crianças sem ordem judicial (o Supremo já tinha decidido que deve remover mesmo sem ordem, mas, se a lei for aprovada, cai a decisão suprema). O deputado também retirou a expressão "dever de cuidado" para evitar qualquer interpretação que levasse à censura. Mas manteve a autoridade fiscalizadora e a retenção, por parte das redes, de conteúdos abusivos.

Carol, me ajuda aqui que não estou entendendo

A deputada bolsonarista Carol de Toni diz que há um excesso de regulamentação das redes (alguém viu?) e que "eles" estão usando o combate à sexualização de crianças para controlar as big techs. Levando em conta que o Felca provou por A + B que a coisa rola solta nas redes, fica difícil entender a nobre deputada. Nessa parte, não era melhor alguém controlar as big techs?

As redes simplesmente deixam seus algoritmos à vontade para entregar conteúdo de crianças para pedófilos, e é isso. As redes deixam seus algoritmos à vontade para mostrar conteúdos que levam crianças a fazer desafios em casa que tirem suas vidas, e é isso (vide a criança que morreu em Brasília fazendo o desafio do desodorante). As crianças que lutem?