O Zap do Bolsonaro pegou fogo

E o Silas Malafaia trocou áudios bem hots com Bolsonaro. Num desses áudios, ele chama Dudu de babaca e diz que só não detonou com ele por consideração ao ex. Tudo por causa das falas insanas de Dudu, batendo no peito e se achando a última bolacha do pacote lá nos EUA.

"Esse seu filho Eduardo é um babaca, inexperiente, que está dando a Lula e à esquerda o discurso nacionalista, e ao mesmo tempo te ferrando. Um estúpido de marca maior. ESTOU INDIGNADO! Só não faço um vídeo e arrebento com ele por consideração a você. Não sei se vou ter paciência de ficar se esse idiota falar mais alguma asneira."

Já para Flavitcho, o senador filho 01, Silas foi só amores. Disse que ele deu uma entrevista mara na GloboNews dizendo que era contra a taxação, mas que era preciso discutir a anistia.

Inclusive, no relatório, a PF diz que Malafaia é tipo um chefe desse movimento todo. Definindo as ações e os esquemas para tentar obstruir a Justiça. Tanto que Xandão mandou enquadrá-lo hoje, quando ele desembarcou do avião, e também mandou confiscar o seu celular e passaporte.

Ao estilo Malafaia de gritar e cuspir nos microfones, na saída da Polícia Federal no aeroporto, o pastor esbravejou dizendo que era um absurdo divulgar as conversas com os amigos dele e que, se quisessem calá-lo, teriam que prendê-lo. Cuidado com o que pede, pastor! Vai que Deus tá te ouvindo.

