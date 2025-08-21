Bolsonaro não estava muito a fim de agradecer ao Trump

Bolsonaro tem fama de largar seus aliados se for para seu próprio bem. Pois não é que ele quase não agradeceu todas as manifestações pró-Bolsonaro que Trump fez em seu favor? Mesmo com aquele tuíte "Caça às Bruxas" e tudo o mais? É, BRASEW, o zap do Bolsonaro pegou fogo e segue queimando. Queimando o filme dele, claro.

As conversas com Dudu Bolsonaro revelam que nosso ex não estava querendo agradecer ao Trump, mesmo depois que o presidente orange americano fez aquele tuíte mega blaster plus em favor de Bolsonaro, dizendo que ele era um líder forte, que amava o país e que o julgamento dele (do Bolsonaro) não deveria estar acontecendo porque era uma caça às bruxas. Ahã, é sério, darling, Bolsonaro queria fazer a egípcia, fingindo que Trump não estava saindo em sua defesa.

Ao ver que Jair titubeava, Dudu disse: "O cara mais poderoso do mundo está a seu favor. Se o maior beneficiado não consegue fazer um tweet vaselina, aí realmente ferrou. Você tem sido o meu maior empecilho para poder te ajudar."