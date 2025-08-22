As lutas de Xandão

"Tanto não há confusão entre o aplicativo de mensagens e as redes sociais que, em outras situações, essa diferença acabou por ser registrada nas decisões judiciais. É o que aconteceu, por exemplo, no INQ 4.921, quando Vossa Excelência determinou 'a oitiva de especialistas em monitoramento de grupos de apoiadores de Jair Bolsonaro nas redes sociais e nas plataformas de mensageria WhatsApp e Telegram' —duas coisas absolutamente diversas, portanto."

Os advogados de Bolsonaro dizem que WhatsApp não é rede social, por isso, nosso ex não desobedeceu o supremo Xandão. E notem que a defesa tenta dar algum argumento para que o Xandão não tenha que partir para o "teje preso" de Bolsonaro, usando argumentos do próprio Xandão. Se agarra, Xandão. Sim, eu sei, Bolsonaro já está preso, mas em casa. E podendo receber mil visitas.

O massacre de Bolsonaro

"O pior é que uma transferência de dinheiro para sua esposa, de valores com origem lícita, foi anunciada, com base 'em fontes', como um indício de lavagem de dinheiro. É necessário presumir que os investigadores sabem o que é o crime de lavagem, que determina origem ilícita e não se consubstancia com depósitos, via Pix, para familiares. Então, o objetivo é o massacre. A desmoralização. Ou seja, é 'lawfare' em curso."

Os advogados do nosso ex falam em massacre, na defesa que protocolaram no Supremo na noite desta sexta. E seguem: