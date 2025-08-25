Bolsonaro já era. Tarcísio tem até lema para ser presidente

Eram 9h20 da manhã quando o luxuoso Palácio Tangará ouvia as primeiras palavras de Ciro Nogueira, o senador que é cacique do PP, dizendo que se enchia de coragem e esperança ao apresentar um dos integrantes do painel: Tarcísio de Freitas (governador de São Paulo, ou como o conhecemos aqui na Tixa, simplesmente, Thorcísio). Nesta abertura, já estava dado o tom de campanha.

Mas, não satisfeito, Ciro foi fazendo com que Tarcísio falasse já de projetos para um eventual governo federal. Tarcísio não se fez de rogado. O governador de São Paulo falou tanto em prosperidade que, a certa altura, pensei até que fosse o Marçal discursando.

Momento JK

Lá pelas tantas, Ciro lança a pergunta fatal: se tivesse que escolher um lema para um futuro governo de centro-direita, qual seria? Estava tudo tão combinado que Tarcísio fez duas coisas. Mandou um recado para Bolsonaro (fingindo que falava de Lula), dizendo: temos que escolher se queremos continuar no passado ou ir para o futuro. E, ao lembrar JK como um homem que pensava o futuro, lançou seu próprio lema de campanha (fingindo que não tinha falado com seu marqueteiro): o tal 40 anos em quatro.

Pergunta se em algum momento Tarcísio ou Ciro falaram de Bolsonaro. Nem uma breve citação, darling.