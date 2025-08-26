Lula x Tarcísio: a corrida dos bonés já começou

Comecemos pela reação de Lula ao movimento feito ontem pelo Centrão de lançar extraoficialmente o Tarcísio como candidato a presidente. Lula assumiu pela primeira vez que Tarcísio deve ser seu adversário. Ele falou disso em uma reunião ministerial em que mandou todos os ministros botarem o boné estilo 'Maga', de "O Brasil é dos Brasileiros", lançou o novo slogan, "Governo do Brasil, do Lado do Povo Brasileiro" e ainda botou os ministros da cota do Centrão na parede porque não defenderam seu governo no lançamento da federação União Progressista.

União Brasil e PP só falam em deixar o governo. Lula quis mostrar que a porta da rua é serventia da casa (aquele momento em que Arthurzito, do PP, sofre se for perder o controle da Caixa, o banco).

É muito dinheiro

É muito ministério cheio de verbas em jogo, BRASEW. Esportes, Comunicações, Turismo e Desenvolvimento Regional. Todos ministérios com grandes orçamentos para distribuir por todo o Brasil. Não dá para esquecer que tem eleição para governadores, deputados federais e senadores em 2026. E que quem ganhar o Congresso é quem vai ganhar o poder. Todo mundo quer verba para fazer campanha.

E também não dá para esquecer aquilo que Gilberto Kassab, um dos poderosos do Centrão, diz nos bastidores: engana-se quem acha que Lula é candidato fácil de derrotar.

É o dinheiro mesmo