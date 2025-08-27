Deputados querem impunidade ampla, geral e irrestrita para eles mesmos

Huguito garantiu que nenhum acordo tinha sido feito com ele. Para mudar o assunto, usou o vídeo do Felca sobre adultização para pautar um assunto que já estava parado há meses na sua mesa: o projeto de lei 2628, que ele batizou de ECA Digital (e que foi aprovado hoje no Senado e agora vai para sanção presidencial).

Mas eis que, nesta semana, Huguito mostrou que tinha, sim, um acordo, que Lira ainda manda e pautou a PEC da blindagem em regime de urgência.

Nota nada aleatória: como me contou hoje um advogado com grande atuação no Congresso, vai ser mais um projeto que nenhum parlamentar lê e vai sendo aprovado. (Não leram nem a reforma tributária que ficou meses circulando por lá).

Os líderes decidem o que vai ter no texto de um determinado projeto e botam para votação. (Sendo justa, alguns deputados até querem ler, mas os projetos chegam tão rapidamente para serem votados que, mesmo que quisessem, não daria tempo de ler.)

Em poucas palavras, o que a PEC da blindagem estipula é que investigações contra um deputado só possam seguir adiante com a aprovação do próprio Congresso. Só poderão ser presos com aprovação do próprio Congresso (ok, se for crime de terrorismo, eles podem ser presos anyway). Poderão falar o que quiserem. E assim por diante.

Efeito orçamento secreto