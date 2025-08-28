O crime organizado já é Faria Limer

Mas já em clima de disputa presidencial, Brasília fez uma coletiva, São Paulo fez outra para explicar a operação. Lula fez um tuíte levando o crédito, Tarcísio fez um tuíte levando o crédito. (E o Ometto deve estar agradecido a ambos.)

E tem mais: a oposição, em especial o Nikolas Ferreira, agora vai ter que explicar por que estava contra uma instrução da Receita Federal que ia regular as fintechs (pegas hoje na operação da polícia na Faria Lima por lavar dinheiro do PCC), sob a desculpa de que estava protegendo o Pix do cidadão. Lembra do videozinho que viralizou e teve mais de 300 milhões de views? Pois é, é isso aí que eles vão ter que explicar. É, BRASEW, o mundo está capotando e a confusão está armada.

E pensar que justamente na madrugada do dia da maior operação policial já vista no Brasil contra o patrimônio do crime organizado, os deputados queriam votar um projeto de lei que iria blindá-los de qualquer investigação daqui para a frente.

Mas, obviamente, deve ter sido só uma coincidência infeliz. Até parece que eles iam saber antes da operação da polícia.

Só sei que o Lauro Jardim já noticiou que a investigação do esquema do PCC na Faria Lima vai pegar políticos graúdos, líderes do centrão.

Eles que lutem contra o roteirista de BRASEW.