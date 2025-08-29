Eduardo entra em rota de colisão frontal com Tarcísio

Dudu em rota de colisão com Tarcísio para surpresa de zero pessoas. Ele garantiu que quer ser o candidato à Presidência caso o pai dele não possa e, se for preciso, fará uma campanha virtual diretamente dos Estados Unidos. Ahã, claro, claro. Ele inclusive quer seguir deputado, recebendo dinheiro do povo brasileiro diretamente dos States. E ainda saiu com uma de que não tem nenhum secretário bolsonarista na gestão Tarcísio (e eu que jurava que o Derrite era bolsonarista).

Dudu, que se bobear vai acabar sendo cassado pelo Conselho de Ética, com apoio do Valdemar e tudo (e até do Bolsonaro), e assim não vai poder se candidatar nem a síndico de prédio. Dudu jura que vai conseguir a anistia para ele também.

Nikolas Ferreira, deputado federal que adora um reels no Insta:

"Em rede nacional, Lula cometeu a canalhice de afirmar, dolosamente e sem prova alguma, que eu defendi o crime organizado. Uma mentira torpe, criminosa e irresponsável. Irei à Justiça para que responda por essa difamação, assim como farei com todos os demais —estou compilando tudo."

A verdade é que Lula não citou o nome específico do Nikolas e falou apenas de um deputado que fez campanha contra a instrução normativa da Receita em favor do crime organizado. Parece que finalmente o pessoal entendeu que a tal instrução não queria taxar o Pix, mas sim aumentar a fiscalização de fintechs que deixavam o rolê correr solto (a verdade é que o governo não conseguia explicar nem quando era dia ou quando era noite naquela época).