Surpresa mesmo vai ser se o Supremo não condenar Bolsonaro

Resumo da ópera: a surpresa mesmo será se o Supremo absolver Bolsonaro. Mas, como o roteirista de BRASEW toma alguma coisa que não sabemos o que é, e talvez ele não goste que a Austrália esteja sempre na nossa frente, eu fico esperando tudo, até a surpresa.

Para os perdidos. O julgamento é histórico porque é a primeira vez que um ex-presidente e militares de altas patentes serão julgados por uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Parafraseando Lula: nunca antes na História. Eis a listinha de quem será julgado: Bolsonaro, Alexandre Ramagem (atual deputado federal), Almir Garnier (ex-comandante da Marinha), Mauro Cid (ex-faz-tudo de Bolsonaro), Augusto Heleno (general e ex-ministro de Bolsonaro), Paulo Sérgio Nogueira (general e ex-ministro da Defesa de Bolsonaro) e Braga Netto (general e ex-ministro de Bolsonaro).

Para os perdidos 2: Bolsonaro está em prisão domiciliar, mas por causa de outra investigação que o acusa de tentar obstruir a Justiça com a história do seu filho Dudu fazendo lobby para que Trump tente prejudicar o país e dê sanções a supremos ministros —-tudo para que Bolsonaro não seja julgado pelo Supremo.

Ciro Nogueira e as denúncias do PCC

A sorte mesmo é do Ciro Nogueira, o senador cacique do Congresso (e do PP) e candidatíssimo a ser candidato a vice do Tarcísio (aquele que diz que não vai ser candidato). Como todo mundo está interessado no julgamento do Bolsonaro e só se fala disso, pode ter passado batida a notícia dada por Leandro Demori, no ICL Notícias, de que já tem uma testemunha dizendo que Ciro recebeu propina do Beto Louco e do Primo, que eram personagens centrais na operação do PCC na Faria Lima.