Golpe no Supremo, golpe na Ficha Limpa, golpe no BC

O Paulo Gonet, com aquela voz que não muda de tom, deu o tom do julgamento do golpe. No seu discurso, fez um panorama geral da tentativa de golpe, que está longe de se resumir ao 8 de Janeiro. Ele lembrou do fogo em carros e ônibus quando Bolsonaro ainda era presidente e Lula estava para ser diplomado, da tentativa de invasão à sede da Polícia Federal e até da bomba no caminhão que ia para o aeroporto de Brasília na véspera do Natal. Sem contar a reunião com a alta cúpula das Forças Armadas com o tal decreto do golpe.

Ele ainda lembrou da presença de violência ou grave ameaça com a atuação da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições, das aglomerações nos quartéis depois que Bolsonaro perdeu, e do nosso ex sem dizer uma palavra para desmobilizar a galera. Gonet pediu a condenação de todo o grupo do tal núcleo crucial.

No primeiro dia, advogados de quatro deles foram ouvidos. E foi uma bajulação sem fim feita aos ministros pelos advogados de Mauro Cid, Anderson Torres e almirante Garnier (o do Anderson Torres não bajulou tanto).

Nunca vi um tribunal tão respeitado no mundo. Ninguém concorda com Donald Trump, pelo visto. Dá uma olhada em tudo o que saiu desse primeiro dia de julgamento de golpe:

Cármen Lúcia é linda, elegante e justa. Fux é simpático e atraente. Flávio Dino é um jovem e possível futuro presidente da República. Xandão é amado até por quem ama Bolsonaro. Zanin é o homem que salvou Lula por sua firmeza.

Sobraram até elogios rasgados para os delegados da Polícia Federal que fizeram a delação do Mauro Cid e nunca, de jeito nenhum, coagiram o ex-faz-tudo de Bolsonaro a dizer nada. Como disse o advogado, cujo nome é Jair: se ele tivesse sido coagido e sua delação não fosse verdadeira, constaria do conteúdo final que Mauro Cid disse que nunca viu Bolsonaro assinar nada?