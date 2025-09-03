Xi, Putin e Kim Jong-un desfilando imortalidade

O julgamento de Bolsonaro e generais por tentativa de golpe de Estado é mega, super, blaster, hiper importante (mas começa pra valer quando Xandão proferir seu voto na semana que vem). Dito isso, já posso abrir esta newsletter por outro assunto. O que foram as imagens do Xi Jinping exibindo todo o poderio militar dos chineses em uma parada na famosérrima Praça da Paz Celestial? O que foi o Putin, presente à exibição, falando sobre imortalidade? E o Kim Jong-un, o ditador da Coreia do Norte, ao lado dos dois, abraçando Putin fortemente? E a reação do Trump? Esse mundo está mucho loko, BRASEW. Quisera eu só falar do julgamento do Bolsonaro.

A treta foi a seguinte. Os poderosos do Oriente se reuniram em Pequim para uma parada militar em comemoração pelo fim da Segunda Guerra Mundial. E como você comemora o fim de uma guerra mundial? Mostrando que está preparadíssimo para uma Terceira Guerra Mundial. Foi exatamente isso que aconteceu. Questionado sobre o que achou do rolê, Trump respondeu que eles queriam que ele, Trump, estivesse assistindo e complementou: e eu estava. Jesus, Maria, José. Trump queria estar no rolê.

Outro dia mesmo, o Xi, o Putin e o Modi, da Índia, estavam fazendo rodinha de amigos, se abraçando e gargalhando.