Banco Master virou uma bola de neve

De repente, não mais que de repente, o Centrão resolveu se movimentar de um jeito estranho nesta semana para pautar um projeto que permitisse uma demissão sumária dos diretores do Banco Central. Ficou todo mundo: Oi? Why? Qual a necessidade disso agora? Eis que tudo parecia ter um motivo: os diretores do BC estavam prestes a rejeitar (e rejeitaram) a operação em que um banco estatal, o BRB, iria salvar o banco de Daniel Vorcaro, o banco Master.

Brasília virou uma Bola de Neve, nesta semana, BRASEW. (Entendedores entenderão.)

Um dos motivos para o BC barrar o negócio, como noticiou Adriana Fernandes na Folha de S.Paulo, é que os diretores avaliaram que o BRB corria o risco de ficar contaminado com operações desconhecidas e de alto risco do banco Master. Quer saber o tamanho do possível rombo? Eu te conto.

Uma fonte quentíssima que viu o resultado da diligência feita pela equipe de Joesley Batista (que avaliou a possibilidade de comprar o banco) contou para esta lagartixa que, dos ativos declarados de R$ 60 bilhões, só uns R$ 5,5 bilhões seriam quentes. O resto são ativos incertos e não sabidos, como uma série de títulos que nem são precatórios ainda.