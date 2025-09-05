Tem um clima de Terceira Guerra no ar. Not good

É sexta, a gente devia estar falando de pizza, mas eis que eu venho aqui falar de sinais estranhos no ar sobre uma Terceira Guerra. Que banho de água fria. Como diria Donald Trump: Not good, not good. Claro que vamos falar de anistia e do julgamento do Bolsonaro. Mas comecemos por esses sinais esquisitos de guerra que vêm de todo lugar: do Múcio, do Macron, do Trump, do Xi, do Putin, do Kim, do Maduro.

Os chefes das Forças Armadas tiveram um almoço com Lula e o Múcio, nosso ministro da Defesa. Parecia um rolê de amigos, com participação até dos ajudantes de ordens. Falou-se que foi o maior clima de amizade, às vésperas do 7 de Setembro, em que se comemora a Independência do Brasil. Essas coisas. Alguns viram como um gesto simbólico de unidade em meio ao julgamento de generais no Supremo por golpe de Estado.

Mas eis que Múcio sai do almoço e dá umas declarações que destoaram desse clima ameno. Eis o que disse o ministro: