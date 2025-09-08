Qual Tarcísio vale?

É o Tarcísio se "abraçando" à bandeira vermelha, digo, dos Estados Unidos, e chamando Xandão de tirano. ("Abraçando" é licença poética para a bandeira estendida na avenida). É o Tarcísio que uma hora é candidato a presidente e, outra hora, é radical. É Malafaia dizendo que talvez a bandeira tenha sido coisa da esquerda. É Dudu Bolsonaro contradizendo Malafaia. É o Xandão que vai dar seu voto a partir desta terça. É a semana do Bolsonaro no Supremo, BRASEW.

O governador Tarcísio de Freitas, mais conhecido aqui na TixaNews como Thorcísio, foi a um eventinho de empresários em São Paulo, há umas duas semanas, e ficou uma hora falando dos projetos do futuro presidente do Brasil, ao lado de Ciro Nogueira e Ricardo Nunes (o prefeito de São Paulo), de como é bonito ser moderado e blá, blá, blá. Passou todo o tempo em que esteve no palco sem citar ou fazer qualquer menção, por menor que fosse, à figura de Bolsonaro.

Agora, Tarcísio vai do 8 ao 80 na velocidade da luz. Outro dia, o governador já disse que não confiava na Justiça. Aí, ontem, na Paulista, no ato em prol de Bolsonaro, disse que vivemos uma tirania do Xandão e que Bolsonaro tem que ser candidato. Ahã, claro, claro. E agora? Acreditamos em qual Tarcísio, BRASEW?