El Capo: Bolsonaro por Xandão

Tentativa de golpe teve, e só o que os supremos querem saber é qual foi o papel de cada um nesta novela épica, BRASEW. Assim começou mais um dia do julgamento da tentativa de golpe. Xandão deu seu voto como um verdadeiro promotor italiano, condenando todo mundo e alçando Bolsonaro ao cargo de "Capo" da trama golpista. Sim, o líder criminoso.

O supremo Dino acompanhou Xandão, mas aliviou para três réus e garantiu que vai dar os benefícios da delação para Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens. Está 2 a 0. E só depois que todo mundo votar saberemos as penas de cada um.

E aqui na Tixa você vai ter o resumo mais chato ever de todos os tempos sobre o voto do Xandão, o juiz que não é samambaia (não tava muito inspirada, darling, cinco horas de samambaia me tiraram o brilho). Mas pelo menos você vai entender a lógica do voto do Xandão!!!